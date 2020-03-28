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Hakan Muhafız yeni sezon ne zaman başlayacak? Hakan Muhafız 4. sezon tarihi belli mi?

Netflix'in sevilen dizileri arasında yer alan Hakan Muhafız'ın 4. sezonuna dair araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Hakan Muhafız yeni sezon ne zaman başlayacak? Hakan Muhafız 4. sezon tarihi belli mi? gibi sorularun yanıtları merak ediliyor. 03 Medya nın yapımcılığını üstlendiği Hakan Muhafız dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

28 Mart 2020 Cumartesi  16:30 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 16:30
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Hakan Muhafız yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 03 Medya nın yapımcılığını üstlendiği Hakan Muhafız dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İpek Gökdil'in Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi kıtabından uyarlanan dizinin önceki sezonlarında Hakan, cehenneme dönen İstanbul'u kurtarmak için büyük mücadeleler vermiş ve ölümsüzlerin saldırısı ile tüm şehre yayılan virüs ile Faysal ve Rüya'nın amaçlarına ulaşmasına ramak kalmıştı.

HAKAN MUHAFIZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hakan Muhafız'ın yedi bölümden oluşan 3. sezonu önceki sezondan yaklaşık bir yıl sonra 6 Mart 2020 tarihinde Netflix'te yerini aldı.

Hakan Muhafız 4. sezon hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bir değişiklik olmaz ise Mart 2021'de yayınlanması planlanıyor. 

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