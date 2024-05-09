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Hakaretler yağdırdı! DEM Partili vekil, Türk isminden rahatsız oldu

İzmir'deki özel bir hastaneye gittiği iddia edilen DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca'nın hastanede çalışan bir hemşirenin isminin Türkçe olmasından rahatsız olduğu öne sürüldü. İddiaya göre, DEM Partili Koca, eski bir Türk ismine sahip hemşireyi odadan kovdu.

Sabah9 Mayıs 2024 Perşembe 14:34 - Güncelleme:
Hakaretler yağdırdı! DEM Partili vekil, Türk isminden rahatsız oldu
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İzmir'deki bir özel hastanede DEM Milletvekili Perihan Koca ile hemşire arasında bir gerginlik yaşandı. DEM Milletvekili Koca'nın kadın hemşireyi eski bir Türk ismine sahip olduğu için hastane odasından kovduğu ve daha sonra hastane müdürüne gidip hemşirenin kovulmasını istediği öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, İzmir'deki özel hastaneye annesini tedavi için getirdi. Kadın hemşire hastaya serum takarken DEM milletvekili Perihan Koca hemşire hanımın ismini görünce tepki gösterdi. Perihan Koca, eski bir Türk ismine sahip hemşireye "Derhal bırak çık odadan" diyerek kovdu. Daha sonra kadın hemşireyi araştıran Koca, babasının TSK'da görevli bir asker olduğunu öğrendi.

"BARBAR AİLELERİN BARBAR ÇOCUKLARI!"

DEM'li Perihan Koca, hastaneden ayrılırken yetkili müdüre giderek, "Buraları barbar ailelerin barbar çocuklarına bırakmayın" dediği iddia edildi. Hastane müdürü ise, "Biz hemşiremizden çok memnunuz. Kendisinin de ailesinin de verdiği terbiyeden ne kadar naif olduğunu biliyoruz. Yine de geri dönüş için teşekkür ederiz" dedi.

  • Perihan Kocan
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