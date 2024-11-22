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  • Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e olay sözler: İşbirlikçi çıktı
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Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e olay sözler: İşbirlikçi çıktı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'kamu görevlisine hakaret'ten açılan davanın ilk duruşması başladı. Kılıçdaroğlu duruşma salonunda verdiği ifadede eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kastederek 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak, 'Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum' diyen 'milliyetçi ve vatansever' diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı' dedi.

AA22 Kasım 2024 Cuma 16:25 - Güncelleme:
Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e olay sözler: İşbirlikçi çıktı
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Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesince açılan davada savunmasının talimatla alınmasına hükmedilen Kılıçdaroğlu, avukatıyla Ankara Adliyesine geldi.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesindeki talimat duruşmasını Kılıçdaroğlu ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda partili takip etti. Mahkemeye salonun fiziki şartları nedeniyle basın mensupları alınmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu savunmasında söylediklerinden dolayı hiçbir pişmanlığı bulunmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Hatalarım, pişmanlıklarım ve üzüntülerim yok mu? Tabii ki var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak, 'Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum' diyen 'milliyetçi ve vatansever' diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı. Onlara inandığım hata ettim. Evet hatalıyım. Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim"

- NOTLAR

Duruşma nedeniyle Ankara Adliyesi etrafında geniş güvenlik önlemi alındı.

Polis ekipleri adliye gelenleri kimlik kontrolü yaparak içeri aldı, çevresinde kimlik kontrolü yaptı. Çok sayıda partili duruşma için adliyeye geldi.

Mahkeme salonunun bulunduğu koridorda duruşmayı takip etmek isteyen bazı avukatlar ve izleyiciler yoğunluğa sebep oldu. Avukat ve basın mensuplarının salona girme isteği kabul edilmeyince kısa süreli gerginlik yaşandı.

Koridorda bekleyenler salon kapısına vurarak, "savunmaya öncelik", "savunma hakkı engellenemez" ve "hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Kılıçdaroğlu'nun salona girmesinin ardından gerginlik arttı. Arbede nedeniyle bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı.

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