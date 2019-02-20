Hakim savcı adaylarına mülakat için 70 puan şartı yasalaştı
Hakim savcı adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan alma şartını da getiren Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
- AA
Hakim savcı adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan alma şartını da getiren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.