İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2024 Cumartesi / 15 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0708
  • EURO
    33,679
  • ALTIN
    2032.57
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de

Hakim ve savcı adayı atamalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA24 Şubat 2024 Cumartesi 01:10 - Güncelleme:
Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de
ABONE OL

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, ad çekme sonucuna göre 148 adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 148 adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının ataması, 20 Şubat'ta yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

  • hakim
  • savcı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.