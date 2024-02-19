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Hakim ve savcı adaylarına yönelik uygulama eğitimleri başladı

Adalet Bakanlığı'nca hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi pratik bilgi ve becerilerini geliştirmek için Türkiye Adalet Akademisi'nde uygulama eğitimleri başlatıldı.

DHA19 Şubat 2024 Pazartesi 15:43 - Güncelleme:
Hakim ve savcı adaylarına yönelik uygulama eğitimleri başladı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Güven veren adalet için etkin eğitim' sloganıyla Türkiye Adalet Akademisi'nde hakim ve savcı adaylarına yönelik uygulamalı eğitimler başlatıldığı belirtilerek, "Yapılan çalışmalar neticesinde hakim ve savcı adaylarının eğitim ihtiyaçları tespit edilerek çeşitli eğitim modülleri hazırlandı. Ayrıca 'Akademi Uygulama Adliyesi', 'Savcılık Uygulama Atölyesi' gibi birimler oluşturularak uygulamalı eğitim modelinin önü açıldı. Türkiye Adalet Akademisi bünyesindeki 'Akademi Uygulama Adliyesi'nde ve 7 ayrı olayın canlandırıldığı 'Savcılık Uygulama Atölyesi'nde uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlere katılan hakim ve savcı adayları da mesleki becerilerini pratikte de uygulama imkanına sahip olacakları için eğitimlerin oldukça faydalı olduğunu belirtiyor" denildi. (DHA) FOTOĞRAFLI

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