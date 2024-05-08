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  • Hakim ve savcı yardımcılığı için yeni dönem! 70 puan alan başarılı sayılacak
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Hakim ve savcı yardımcılığı için yeni dönem! 70 puan alan başarılı sayılacak

Adli ve idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı getirildi. 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
Hakim ve savcı yardımcılığı için yeni dönem! 70 puan alan başarılı sayılacak
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Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 bölüm ve 12 maddeden oluşan yönetmelikle, sınavların yapılma şekline ilişkin usul ve esaslar ile bu sınavlara ilişkin diğer hususlar belirlendi.

Buna göre, hukuk fakültesi mezunları için hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı aranacak.

Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar için ise idari yargı hakim yardımcılığı sınavına girmek için de İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı getirildi.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda iki defa nisan ve eylül aylarında, İdari Yargı Ön Sınavı ise yılda bir kez eylül ayında yapılacak. Bu sınavlar, 24 Ekim 2019'dan sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31 Mart 2024'den sonra mezun olanlar hakkında uygulanacak.

- EN AZ 70 PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK

Sınav tarihi itibarıyla anılan bölümlerden mezun olanlar bu sınavlara başvurabilecek. ÖSYM tarafından yapılacak sınavlar, test şeklinde çoktan seçmeli en az 100 sorudan oluşacak. 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınavlarda sorulacak konular ve puan dağılımları da yönetmelikte yer aldı.

  • Hukuk Meslekleri
  • Yargı Sınavı
  • Hakim Savcı Yardımcılığı

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