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  • Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de! Bakan Tunç: Hakim ve savcılarımız kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak
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Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de! Bakan Tunç: Hakim ve savcılarımız kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak

Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Hakim ve savcılarımız bu şekilde kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak. Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği'nin yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.' dedi

AA7 Mayıs 2024 Salı 10:11 - Güncelleme:
Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de! Bakan Tunç: Hakim ve savcılarımız kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak
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Buna göre, 46 maddeden oluşan yönetmelikle, hakim ve savcı adaylığı uygulamasına son verilirken, hakim ve savcı yardımcılığı uygulamasına geçildi.

Yönetmelikle, hakim ve savcı yardımcıların görev yerlerine atamaları başarı puanlarına göre önceden belirlenen kontenjan sayıları esas alınarak yapılacak, yardımcılıktaki görev süresi 3 yıl olacak.

Hakim ve savcı yardımcılığı görev süresinin 1 yıllık kısmı Türkiye Adalet Akademisinde teorik ve pratik eğitimle geçirilecek, geri kalan süreler uygulamalı olarak adliyelerde eğitici hakim ve savcıların rehberliğinde mahkeme ve savcılıklarda geçirilecek.

Her adliyede süreçlerin takibi için en az bir koordinatör eğitici hakim/savcı görevlendirilecek, her bir eğitici hakim/savcıya en çok 2 hakim ve savcı yardımcısı görevlendirilebilecek. Hakim ve savcı yardımcılar için görev yapacakları adliyelerde hakim ve savcı yardımcılığı uygulama merkezleri oluşturulacak.

Hakim ve savcı yardımcıları, ilk derece adli ve idari yargı mahkemeleri, bölge idare ve bölge adliye mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesinde de görev alabilecek.

- "HAKİM VE SAVCILARIMIZ KÜRSÜYE DAHA DONANIMLI VE GÜÇLÜ ÇIKACAK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hakim ve savcı yardımcılığı müessesesinin yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha etkili ve verimli bir şekilde sunulması için hayata geçirildiğini belirtti.

Tunç, "Hakim ve savcı yardımcılarımız, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacak ve usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında görev yapacak. Hakim ve savcılarımız bu şekilde kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak. Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği'nin yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

  • Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği
  • resmi gazete
  • Yılmaz Tunç

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