İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2022 Salı / 8 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7901
  • EURO
    15,7009
  • ALTIN
    800.788
  • BIST100
    2045.16
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Güncel

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, Cumhuriyet Başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA11 Ocak 2022 Salı 07:21 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 07:22
ABONE OL

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi. Listede 23 hakim, 21 savcı ve 2 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.

Aralık 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.

- Listede ismi olmayanlar HSK'ye başvurabilecek

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler, bugünden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

HSK'nin bir başka kararında da 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Aralık 2021 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

Söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar, bugünden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı müracaatta bulunarak, durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.