Hakimiyetini kaybetti dere yatağına uçtu: Sürücü hastaneye sevk edildi

Kaza, İslahiye ilçesi kırsal İdilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezi istikametine seyir eden İbrahim D. (24) yönetimindeki 46 MB 0114 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına uçtu.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipler, yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.