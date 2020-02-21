Hakkari AK Parti İl Başkanı Gür: ''Konvoyun geçiş güzergahına çığ düştü''

AA 21 Şubat 2020 Cuma14:26 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 14:26

Gür, yaptığı açıklamada, partililerle beraber dün 7. Olağan Kongre için Şemdinli ve Derecik ilçesine hareket ettiklerini, Hakkari - Van kara yolunun 1. Tünel mevkisine geldikleri sırada yola çığ düştüğünü belirtti.

Gür, "Çığ halen iniyordu. Yolu tamamen kapatan çığdan çok şükür yara almadan kurtulduk. Bölgeye gelen kara yolları ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından, yolu ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından Derecik ilçemize hareket ettik. Buradaki kongremizi gerçekleştirdikten sonra Şemdinli ilçesine geçeceğiz." diye konuştu.