İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2025 Cumartesi / 17 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1901
  • EURO
    47,1146
  • ALTIN
    4335.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hakkari Bulvarı'nın yeni adı: Devlet Bahçeli Bulvarı
Güncel

Hakkari Bulvarı'nın yeni adı: Devlet Bahçeli Bulvarı

Şırnak Belediye Meclisi, Temmuz ayı oturumunda aldığı kararla kent merkezindeki Hakkari Bulvarı'nın adını “Devlet Bahçeli Bulvarı” olarak değiştirdi. MHP İl Başkanlığı, kararı sosyal medya üzerinden duyurarak teşekkür mesajı yayımladı.

HABER MERKEZİ12 Temmuz 2025 Cumartesi 19:25 - Güncelleme:
Hakkari Bulvarı'nın yeni adı: Devlet Bahçeli Bulvarı
ABONE OL

MHP Şırnak İl Başkanlığı, şehirdeki önemli güzergâhlardan biri olan Hakkari Bulvarı'nın adının, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismiyle değiştirilmesini "büyük bir onur" olarak nitelendirdi. İl Başkanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Önce ülkem ve milletim" diyerek ömrünü Türk milletine adamış, milli duruşun ve devlet aklının sembolü olan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin adının kadim şehrimizde yaşatılacak olması bizler için büyük bir onur ve gururdur.

Bu anlamlı karara vesile olan Şırnak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yarka başta olmak üzere, tüm belediye meclis üyelerine gönülden teşekkür ediyoruz.

Liderimizin adıyla buluşan bu bulvar, birlik ve dirliğimizin yolunu aydınlatmaya devam edecektir.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI'NIN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Yeni isim değişikliğiyle birlikte, Mardin-Şırnak güzergahında yer alan ve hali hazırda "Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı" olarak bilinen yolun devamındaki kısma "Devlet Bahçeli Bulvarı" adı verilmiş oldu. Böylece Şırnak, iki siyasi liderin isimlerini taşıyan ardışık bulvarlara sahip oldu.

Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar: Bugün güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor

Diyarbakır'dan Terörsüz Türkiye'ye destek

Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" telefonu
  • şırnatk
  • hakkari bulvarı
  • recep tayyip erdoğan bulvarı
  • devlet bahçeli bulvarı

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.