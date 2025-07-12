Hakkari Bulvarı'nın yeni adı: Devlet Bahçeli Bulvarı

MHP Şırnak İl Başkanlığı, şehirdeki önemli güzergâhlardan biri olan Hakkari Bulvarı'nın adının, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismiyle değiştirilmesini "büyük bir onur" olarak nitelendirdi. İl Başkanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Önce ülkem ve milletim" diyerek ömrünü Türk milletine adamış, milli duruşun ve devlet aklının sembolü olan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin adının kadim şehrimizde yaşatılacak olması bizler için büyük bir onur ve gururdur.

Bu anlamlı karara vesile olan Şırnak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yarka başta olmak üzere, tüm belediye meclis üyelerine gönülden teşekkür ediyoruz.

Liderimizin adıyla buluşan bu bulvar, birlik ve dirliğimizin yolunu aydınlatmaya devam edecektir.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI'NIN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Yeni isim değişikliğiyle birlikte, Mardin-Şırnak güzergahında yer alan ve hali hazırda "Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı" olarak bilinen yolun devamındaki kısma "Devlet Bahçeli Bulvarı" adı verilmiş oldu. Böylece Şırnak, iki siyasi liderin isimlerini taşıyan ardışık bulvarlara sahip oldu.

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