Hakkari için zamanla yarış: 3 koldan alternatif yol seferberliği

Merkeze bağlı Akçalı köyü yakınındaki Entegre Katı Atık Tesisi'nin bulunduğu alanın yukarı kısmında 13 Nisan'da meydana gelen heyelan nedeniyle tesisin büyük bölümü ve sahası hasar gördü, söz konusu tepelik alan kayarak yolun geçtiği güzergaha kadar sürüklendi.

Metrelerce yükseklikteki toprak kütlesinin altında kalan Van-Hakkari kara yolunun da yağışların etkisiyle debisi yükselen Zap Suyu'na doğru sürüklenmesi sonucu kente Van üzerinden ulaşım 5 gün önce durdu.

Trafik akışının sağlanması ve mağduriyetlerin yaşanmaması için tüm imkanların kullanıldığı kentte, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, DSİ, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri söz konusu bölgenin karşı tarafındaki Tatlı köyü mevkisine yaklaşık 2,5 kilometrelik yeni bir yol açılması için çalışma başlattı.



Ayrıca alternatif güzergah oluşturulması amacıyla Bağışlı köyü Yağmurlu mezrası ve Entegre Katı Atık Tesisi yakınındaki iki noktada da ekiplerin yol çalışmaları devam ediyor.

62 iş makinesi ve 122 personelle gece gündüz yürütülen çalışmalarla alternatif güzergahların kısa sürede tamamlanarak kente ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, AA muhabirine, tesisin yukarısında başlayan toprak kaymasının kara yoluna kadar ulaştığını söyledi.

İlk günden itibaren ekiplerin sahada yoğun çalışma yürüttüğünü belirten Taşyapan, "İlk günlerde gündüzleri hafif taşıtlara geçit verecek şekilde program yaptık ama kütlenin geleceğini bildiğimiz için ilk günden alternatif yol çalışmalarına başladık. Heyelanın olduğu bölgenin karşı tarafında Tatlı köyünün alt tarafındaki arazinin Karayolları ve DSİ Bölge Müdürlüğümüzle yaptığımız değerlendirmelerde en uygun güzergah olacağına karar verdik. Orada da Zap Suyu'nun karşısına geçmemiz gerektiği için menfez ve köprüye ihtiyaç var." dedi.

- "HER ALTERNATİFİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Son yağışların çalışmaları ve çalışma yapılan alanları olumsuz etkilediğini ifade eden Taşyapan, şunları kaydetti:

"Yağışın ardından kütle tamamen kara yoluna indi. 19 Nisan itibarıyla da yolu tamamen trafiğe kapatmak zorunda kaldık. Can ve mal güvenliği açısından oradan bir yol verme imkanımız kalmamıştı. Bu nedenle alternatif güzergahlardaki çalışmaları da hızlandırdık. Tatlı köyü mevkisindeki yolda belli bir seviyeye geldik ama yağış oradaki çalışmaları da engellediği için oraya da şu anda malzeme çekiyoruz. Orada dereyi geçmek için de ya menfez ya da köprü çalışmamız olacak. Her alternatifi değerlendiriyoruz."

Katı atık tesisinin üst tarafı ile Yağmurlu mezrasından Bağışlı köyüne geçecek yolda da zorlu şartlarda gece gündüz çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Taşyapan, "Şu an Karayolları, Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi, AFAD ve UMKE'den 122 personel ile 62 iş makinesiyle sahadayız. Jandarmamız genel güvenlik için gece gündüz orada. Bölge trafik ekiplerimiz de görevleri başında. Tek gayretimiz bu üç akstan birinde en kısa zamanda vatandaşlarımıza geçit vermek. En azından hafif araçlara bir geçiş sağlamak niyetindeyiz." diye konuştu.

Sonraki süreçte heyelan bölgesinden tekrar geçiş olup olmayacağı konusunun Karayollarının raporundan sonra netleşeceğini ifade eden Taşyapan, söz konusu kara yolunun kenti Yüksekova, Şemdinli ile Derecik ilçeleri ile Van'a bağlayan ana güzergah olduğuna dikkati çekti.

Yolun kapanmasıyla vatandaşların sıkıntı yaşadığını ve bunun farkında olduklarını anlatan Taşyapan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çalışmalarımızın sonucunda en azından vatandaşlarımızın günlük işlerini yapabilecekleri bir yol güzergahını açarsak bu sıkıntıyı hafifletmiş olacağız. Vatandaşlarımıza, Hakkarililerimize, diğer il ve ilçelerden gelen giden vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sıkıntıdan dolayı üzüntülüyüz. Onların sıkıntılarını anlıyoruz. İnşallah hep beraber bu sıkıntıyı kısa zamanda aşmanın gayreti içinde olacağız. Hafta sonuna kadar inşallah bir hattan geçiş vermeyi umuyoruz. Geçişle beraber hem vatandaşlarımız rahatlayacak hem diğer çalışmaları daha rahat yapma imkanı bulacağız. Vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır ve anlayış nedeniyle teşekkür ediyorum."

- "BU, BİR AFETTİR"

Hakkari-Şırnak kara yolunun açık olduğunu, tüm lojistik malzemenin de bu yoldan taşındığını dile getiren Taşyapan, şöyle devam etti:

"Orası Van tarafında işi olan vatandaşlarımız için biraz daha uzak bir mesafe. En azından o istikametimiz şu an açık. Bu, bir afettir. Bunun zamanlamasını biz yapamıyoruz. Burada başka bir alternatif güzergahımızın olmaması bizi en çok sıkıntıya sokan konuların başında geldi. Bunu birlik, beraberlik içinde, birbirimizi anlayarak atlatmayı umuyoruz. Yapıcı tüm eleştirilerden de ders çıkarmak bizim görevimiz. Sahada çalışan tüm kurumlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hem ilin Valisi hem de Belediye Başkan Vekili olarak bütün sorunlarımızın, sıkıntılarımızda olduğu gibi bu konuda da en üst düzeyde gayret gösterdiğimizi bilmelerini istiyorum."

Meydana gelen heyelanın basite alınacak bir doğa olayı olmadığını vurgulayan Taşyapan, "Bu afet, binlerce metreküp taş, kaya ve toprağın kütle halinde hareket etmesiyle oluşmuş çok büyük bir yıkımdır. Ortaya çıkan tablo, ancak çok sayıda iş makinesinin günlerce aralıksız çalışmasıyla yolun açılabileceği büyüklüktedir. Afetin boyutu olay yerinde çok daha net anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.