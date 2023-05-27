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Hakkari ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını kim kazandı? 2023 Hakkari seçim sonuçları canlı

Hakkari ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi için vatandaşlar saat 08.00'den 17:00'ye kadar oy verme işlemini tamamlayacak. Seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanlığı için aday olan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları haberimizde yer alacak. Peki Hakkari seçim sonuçlarını kim kazandı? İşte Hakkari ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:24 - Güncelleme:
Hakkari ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını kim kazandı? 2023 Hakkari seçim sonuçları canlı
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Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Seçimde adayların Hakkari'de ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Hakkari'de yaşayan vatandaşlar, seçimlerde illerindeki seçim sonuçları detaylarını araştırıyor. Peki, 2023 seçimlerinde Hakkari'de hangi Cumhurbaşkanı adayı kazandı? İşte, 2023 Hakkari seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları...

HAKKARİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 Türkiye genel seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Hakkari seçim sonuçları 2023: Seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte sandıklar açılıp, Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları açıklanacak. Peki Hakkari ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını kim kazandı? Hakkari seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte canlı seçim sonuçları

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler basın kuruluşları tarafından paylaşılabilecek.

Hakkari seçim sonuçları; Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Star.com.tr'de 2023 seçim sayfasında anlık olarak yayınlanacak.

YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre yayın organları saat 18:00'e kadar seçim hakkında yayın yapamayacak. Sandıkların kapanmasının ardından YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 18:00 - 21:00 saatleri arasında basın kuruluşları tarafından paylaşılacak.

Hakkari seçim sonuçları 28 Mayıs Pazar günü 19.00 sonrasında açıklanmaya başlayacak.

Hakkari Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçlarını anbean star.com.tr'de detaylı bir şekilde bulacaksınız.

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