Hakkari kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
- AA
İçişleri Bakanlığından, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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