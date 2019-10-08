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Hakkari kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

  • AA
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İçişleri Bakanlığından, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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