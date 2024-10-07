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Hakkari Valisi Çelik'in konvoyunda kaza! Yaralılar var

Vali Ali Çelik'in konvoyuna eşlik eden zırhlı polis aracı ile karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

DHA7 Ekim 2024 Pazartesi 17:56 - Güncelleme:
Hakkari Valisi Çelik'in konvoyunda kaza! Yaralılar var
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Kaza, öğle saatlerinde merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Bağışlı köyü yakınlarında Van yolunda meydana geldi. Yüksekova'daki bir programdan dönen Vali Ali Çelik'in konvoyuna eşlik eden zırhlı polis aracı ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı.

VALİ ÇELİK KONVOYU DURDURDU

Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, Vali Çelik konvoyu durdurup, olaya müdahalede bulundu. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Çelik, yaralılara gerekli müdahalenin yapıldığını, durumlarının iyi olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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