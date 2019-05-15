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Hakkari´de 16 kilo 722 gram afyon sakızı ele geçirildi

Hakkari'de polisin yaptığı yol kontrollerinde, 16 kilo 722 afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

  • DHA
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kontrol noktaları oluşturarak uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda özel bir kargo firmasına ait araçta dikiş makinesi içerisine gizlenmiş 16 kilo 620, kent merkezinde ise 102 gram olmak üzere toplam 16 kilo 722 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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