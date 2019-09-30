Hakkari'de 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan yol kontrolleri sırasında 2 kilo 484 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Yüksekova ilçesindeki Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan yolcu minibüsündeki bir kişinin üzerinde yapılan aramada, 2 kilo 484 gram gümrük kaçağı külçe altın bulundu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.