Teröre darbe üstüne darbe: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş merkez Şenyayla kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava

2 PKK'LI DA HAKKARİ'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ise, "Hakkâri Çukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." açıklaması geldi.

PATLAYICI VE YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar neticesinde Muş'un Güneyi Şenyayla Bölgesi'nde 9 Eylül'de "Şehit Jandarma Astsubay Serdal Uyanık 2019/307" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Yapılan aramada uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği, çok miktarda gıda malzemesi, pil, giyecek, yaşam malzemesi, çeşitli tıbbi ilaç ele geçirildiği aktarılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için her türlü şartta terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.