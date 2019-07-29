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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
 
Valilikten yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
 
Açıklamada, "25 Temmuz günü ilimiz Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Düztepe Üs Bölgesi mevkisinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun görüntüsü alınarak bölge yoğun ateş altına alınmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

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