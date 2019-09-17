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Hakkâri'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçisleri Bakanlığı: 'İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir '

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 İçişleri Bakanlığından, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
 
Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Öyle görünce ortalık bir anda karıştı

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