Operasyonda 3 askerimiz şehit oldu
Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda 3 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
HAKKARİ'de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Çatışmada 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Hakkari kent merkezi kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı terörist ile temas sağladı. Çatışmada 1 teğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş şehit olurken, 1 astsubay çavuş ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden helikopterle alınarak, hastaneye kaldırıldı. Çatışmada ayrıca PKK'lı 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonun sürdüğü bildirildi.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanlığı da çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyonda; 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma astsubay çavuş yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyoruz. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir."
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