Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar�� (@TC_icisleri) June 26, 2020
Bölgede operasyon devam etmektedir.