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Hakkari'de 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'de emniyet ekipleri tarafından yürütülen arama faaliyeti sırasında PKK'ya ait 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

  • AA
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
 
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
 
20'şer kilogramlık 3 patlayıcı
 
Bu kapsamda, dün Şemdinli ilçesi Tütünlü Köyü Kelek Tepe mevkisinde yürütülen arama faaliyeti sırasında, telsiz düzenekli (uzaktan kumandalı) 20'şer kilogramlık 3 el yapımı patlayıcı bulundu.
 
Patlayıcılar, olay yerinde imha edildi.

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