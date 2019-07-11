Hakkari'de 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi
Hakkari'de emniyet ekipleri tarafından yürütülen arama faaliyeti sırasında PKK'ya ait 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
- AA
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
20'şer kilogramlık 3 patlayıcı
Bu kapsamda, dün Şemdinli ilçesi Tütünlü Köyü Kelek Tepe mevkisinde yürütülen arama faaliyeti sırasında, telsiz düzenekli (uzaktan kumandalı) 20'şer kilogramlık 3 el yapımı patlayıcı bulundu.
Patlayıcılar, olay yerinde imha edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.