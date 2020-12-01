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Hakkari'de araç kazasında 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 'Hakkari'de araç kazasında 1 asker şehit oldu.' dedi.

DHA01 Aralık 2020 Salı 20:13 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 20:13
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri Çukurca bölgesinde, 1 Aralık 2020 tarihinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

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