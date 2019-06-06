Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde 5 Haziran'da bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yayımladığı başsağlığı mesajında, "Silah arkadaşımız, 5 Haziran'da askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.