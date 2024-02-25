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  • Hakkari'de birer kilogramlık 13 külçe altın ele geçirildi
Güncel

Hakkari'de birer kilogramlık 13 külçe altın ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir minibüste ve sürücünün üzerinde birer kilogramlık 13 külçe altın ve elektronik malzeme ele geçirildi.

AA25 Şubat 2024 Pazar 23:27 - Güncelleme:
Hakkari'de birer kilogramlık 13 külçe altın ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu bir minibüste arama yapan ekipler, sürücünün üzerinde ve aracın bazı bölümlerine gizlenmiş birer kilogramlık 13 külçe altın, 42 cep telefonu, 105 adaptör, 104 kablo ve 15 ayakkabı olmak üzere piyasa değeri toplam 27 milyon lira olan kaçak malzemel ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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