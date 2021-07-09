Hakkari'de çocuklar uçurtma uçurup, eğlenceli anlar yaşadı

AA 9 Temmuz 2021 Cuma 19:02 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 19:02

İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında onlarca çocuk, belediyenin tahsis ettiği araçlarla Merga Bütan Kayak Merkezi'ne getirildi.

Burada "Kanka" polis maskotuyla fotoğraf çektiren çocuklar, dağıtılan uçurtmaları görevliler ve ebeveynlerinin yardımıyla uçurdu.

Etkinlikte gönüllerince eğlenen çocuklara çeşitli hediyeler verildi, ikramda bulunuldu.

Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli usta öğretici Yasemin Önal, gazetecilere, genellikle kadın ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu çerçevede festival havasında uçurtma şenliği düzenlediklerini belirten Önal, şunları kaydetti:

"Emniyet, Gençlik ve Spor İl müdürlükleri ve Sayın Valimiz İdris Akbıyık'ın katkılarıyla bu projemizi hazırlayıp hayata geçirdik. Şu an uçurtma şenliği var, sonraki iki günde de çeşitli etkinlikler olacak. Atmosfer çok güzel. Bir anne olarak bence çocukların böyle bir etkinliğe çok ihtiyacı vardı. Burası doğayla bütünleşecekleri alan."

Vatandaşlardan Şerafettin Ege de şenliğe ailece katıldıklarını aktararak, "Çok mutluyuz. Çocuklar güzel bir etkinliğe katıldı. Çocuklar uçurtma uçuruyor. Çok güzel bir aktivite. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Çocuklardan Semanur Kahraman ise uçurtma uçurmayı öğrendikleri için mutlu olduklarını ve güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.