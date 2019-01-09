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Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

- Yüksekova

Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, ilçe merkezi ve köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

 

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