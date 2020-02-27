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Hakkari'de ekipler, karla kaplı üs bölgelerinin yolunu açıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgelerin yollarını açmak amacıyla çalışma yürütüyor.

AA27 Şubat 2020 Perşembe18:56 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 18:56

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, ilçeye bağlı Kayalar ve Süngütepe üs bölgesindeki yolları açmak için yoğun mesai harcıyor. Yer yer 5 metreyi aşan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşatıyor.


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