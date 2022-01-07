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Hakkari'de Eren Kış-4 operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Eren Kış-4 operasyonları kapsamında Hakkari merkezine bağlı Oğul köyü kırsalında uçaksavar ile RPG-7'lerin yanı sıra çok sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

AA7 Ocak 2022 Cuma 14:57 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 14:57
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Oğul köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde, jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.

Operasyonda bir 14,5 mm Doçka uçaksavar silahı, bir Bixi silahı, 3 AK-47 ve 23 şarjör, 1760 çeşitli çaplarda mühimmat, 60 RPG-7 mühimmatı, 3 jeneratör, 14 gaz maskesi, 100 küçük boy akü, 30 el bombası fünyesi, bir kuru sıkı tabanca, bir el telsizi, iki el bombası ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, muhtelif sağlık ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile "inançlı ve kararlı" şekilde devam edildiği vurgulandı.

  • Eren Kış-4 operasyonu
  • Hakkari
  • mühimmat

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