  • Hakkari'de faciadan dönüldü... Yamaçtan kopan kaya yola düştü
Güncel

Hakkari'de faciadan dönüldü... Yamaçtan kopan kaya yola düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yamaçtan kopan kaya parçası kara yoluna düştü. Karayolları ekiplerinin iş makinesiyle kaldırdığı kaya parçasının ardından toprak kayması riski nedeniyle yolun bir şeridi kapatıldı.

20 Nisan 2026 Pazartesi 23:23
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şiddetli sağanak yağış tehlikeli anlara neden oldu. Sanayi mevkisinde yamaçtan kopan büyük kaya parçası kara yoluna düşerken, Karayolları ve trafik ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaya iş makinesiyle kaldırıldı ancak toprak kayması riski nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı.

SAĞANAK YAMAÇTAN KAYA KOPARDI: YOLA DÜŞEN PARÇA PANİK YARATTI

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Sanayi mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçası yola düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ve trafik ekiplerinin aldığı güvenlik önleminin ardından kaya parçası iş makinesiyle yoldan kaldırıldı.

Kaya parçasının düştüğü şeridin toprak kayması riski nedeniyle kapatıldığı noktada trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

  • Şemdinli kaya düşmesi
  • Hakkari sağanak
  • kara yolu kapanması
  • toprak kayması
  • Karayolları ekipleri

