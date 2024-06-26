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Hakkari'de gece saatlerinde bulutlarda insan yüzü görüldü

Yüksekova'da dün gece saatlerinde çekilen görüntü görenleri hayrete düşürdü. Bulutlarda oluşan ve insan yüzüne benzeyen silüeti cep telefonuna kaydeden vatandaş, 'Bulutlar arasında insan yüzünün olduğunu gördüm ve cep telefonuyla kaydettim' dedi.

IHA26 Haziran 2024 Çarşamba 09:55 - Güncelleme:
Hakkari'de gece saatlerinde bulutlarda insan yüzü görüldü
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik beldesinde gece saatlerinde çekilen ve bulutlarda insan yüzüne benzeyen silüet kameralara yansıdı.

Yüksekova genelinde gece vakti etkili olan yoğun yağışlar ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Gece saatlerinde Büyükçiftlik beldesinde balkona çıkan İsmail Onat isimli vatandaş bulutların arasında insan yüzüne benzeyen görüntü olduğunu gördü. Onat o anları ise cep telefonuyla kaydetti.

İnsan yüzüne benzeyen manzarayı yağışlardan sonra gördüğünü belirten İsmail Onat, "Malum yağışlar bugün aralıklı sürdü. Ben de balkona çıkıp izlemek istediğim sırada bulutlar arasında insan yüzünün olduğunu gördüm ve cep telefonuyla kaydettim" dedi.

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