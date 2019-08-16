Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Valilikten yapılan açıklamada, ülke genelinde PKK/KCK, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütlerine karşı başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilerek etkinlikler yapılabileceği belirtildi.

Bu etkinlikler kapsamında marjinal gruplarca toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provokatif saldırıların olabileceğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu etkinlikleri terör örgütünün propagandasına dönüştürebilecekleri, kamu düzenini bozarak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilecekleri ve karşıt gruplar arasında çatışma olabileceği, PKK, MKP, TKEP/L, MLKP ve bazı terör örgütlerinin 2016 yılında HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) adı altında birleştikleri bilindiğinden, 1 Eylül TKEP/L terör örgütünün,10 Eylül MLKP terör örgütünün ve 15 Eylül MKP terör örgütünün kuruluş yıl dönümlerinin olması da sebebiyle, terör örgütleri üst kadrolarının ve terör örgütlerine karşı sempatisi bulunan kitlelerin toplumsal kargaşa çıkartmak arayışları içerisinde olabilecekleri ve yasal olarak başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin amacı dışına çıkarak toplumsal olaylar çıkabileceği değerlendirilmekte."

Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19 maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, dış ilçeler ve Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 17 Ağustos 2019 saat 00.00'dan 15 Eylül 2019 saat 23.59'a kadar 30 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alındı."