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Hakkari'de haklarında aranma kaydı olan 132 şahıs yakalandı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda aranan 132 şahsın yakalandığı belirtildi.

IHA9 Şubat 2024 Cuma 09:34 - Güncelleme:
Hakkari'de haklarında aranma kaydı olan 132 şahıs yakalandı
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2024 yılı Ocak ayında haklarında aranma kaydı olan şahısların yakalanmalarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 132 aranan şahıs yakalanmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 6 artış göstermiştir. Yakalanan şahısların ceza süreleri incelendiğinde, 0-3 yıl ceza süresi 8'den 15'e çıkarak yüzde 114 artış, 3-5 yıl ceza süresi 3'ten 6'e çıkarak yüzde 100 artış, 5-10 yıl ceza süresi 1'den 4'e çıkarak yüzde 300 artış, 10 yıl ve üzeri ceza süresi 1'den 2'ye çıkarak yüzde 100 artış olduğu anlaşılmış; Yakalanan 132 şahıstan 27'si tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. Suç ve suçlularla olan mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Açıklamada, "TCK 188/3 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahsın Yüksekova ilçesinde yakalandığı belirtildi.

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