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  • Hakkari'de Haziran ayında 8 metrelik kar tünelleri güçlükle aşılıyor
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Hakkari'de Haziran ayında 8 metrelik kar tünelleri güçlükle aşılıyor

Hakkari'de ekipler, Haziran ayında kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği Yüksekova ilçesinde üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor.

IHA24 Haziran 2024 Pazartesi 11:46 - Güncelleme:
Hakkari'de Haziran ayında 8 metrelik kar tünelleri güçlükle aşılıyor
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Kış aylarının çetin geçtiği Hakkari'de, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaz ayında da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 7-8 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda görev yapan ekipler, haziran ayı sonlarında olunmasına rağmen bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

KARLA ÇETİN MÜCADELE SÜRÜYOR

İkiyaka Dağları'nda yer alan 3 bin 300 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesini ulaşıma açan ekipler, daha sonra Türkiye'nin en yüksek üs bölgesi olan 3 bin 450 rakımlı Düztepe ile Binbir ve Davulcu üs bölgelerine bir an önce ulaşım sağlanması için karla mücadelede ediyor.

ÇALIŞMALAR BİR AYDIR SÜRÜYOR

Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünden başlanılan ve yaklaşık bir aydır devam eden karla mücadele çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, çalışmanın başladığı noktadan itibaren toplam 30 kilometre olan yolun 17 kilometresini ulaşıma açarken kalan 13 kilometrelik kısmının da bir an önce açılması için büyük gayret sarf ediyor.

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