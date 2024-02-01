Hakkari'de kar kalınlığı 192 santimetreye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 192, Palandöken'de 181, Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 160, Palandöken 2'de 135, Ergan'da 123, Kartepe'de 86, Erciyes'te 75, Uludağ'da 70, Keltepe'de 62, Çambaşı'nda 46, Haserek'te 45, Ilgaz ve Yalnızçam'da 38, Mersivan'da 36, Yıldızdağı'nda 33, Yıldıztepe'de 29, Zigana ve Kop'ta 27, Abalı'da 24, Denizli ve Ladik'te 16, Saklıkent'te 14, Yedi Kuyular'da 11, Elmadağ'da 8, Murat Dağı'nda 7, Salda'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 01.02.2024 En düşük En yüksek Hakkari S -20 -6 Kartalkaya P -10 0 Sarıkamış S -17 -5 Palandöken P -21 -8 Ergan PB -18 -10 Erciyes P -6 -2 Kartepe P -4 1 Uludağ P -8 -1 Çambaşı P -11 -3 Yıldıztepe P -12 -1 Mersivan PB -9 -1 Yalnızçam PB -25 -9 Ilgaz P -12 0 Yıldız Dağı P -10 0 Zigana S -13 -4 Kop PB -20 -7 Denizli P -8 2

(P: Puslu, S: Soğuk, PB: Parçalı bulutlu)