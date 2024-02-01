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Güncel

Hakkari'de kar kalınlığı 192 santimetreye ulaştı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 09:34 - Güncelleme:
Hakkari'de kar kalınlığı 192 santimetreye ulaştı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 192, Palandöken'de 181, Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 160, Palandöken 2'de 135, Ergan'da 123, Kartepe'de 86, Erciyes'te 75, Uludağ'da 70, Keltepe'de 62, Çambaşı'nda 46, Haserek'te 45, Ilgaz ve Yalnızçam'da 38, Mersivan'da 36, Yıldızdağı'nda 33, Yıldıztepe'de 29, Zigana ve Kop'ta 27, Abalı'da 24, Denizli ve Ladik'te 16, Saklıkent'te 14, Yedi Kuyular'da 11, Elmadağ'da 8, Murat Dağı'nda 7, Salda'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez01.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariS-20-6
KartalkayaP-100
SarıkamışS-17-5
PalandökenP-21-8
ErganPB-18-10
ErciyesP-6-2
KartepeP-41
UludağP-8-1
ÇambaşıP-11-3
YıldıztepeP-12-1
MersivanPB-9-1
YalnızçamPB-25-9
IlgazP-120
Yıldız DağıP-100
ZiganaS-13-4
KopPB-20-7
DenizliP-82

(P: Puslu, S: Soğuk, PB: Parçalı bulutlu)

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