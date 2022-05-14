İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2022 Cumartesi / 13 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4792
  • EURO
    16,1193
  • ALTIN
    901.82
  • BIST100
    2419.23
Güncel

Hakkari'de mayıs ayında karla mücadele

Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinin arasında bulunan yüksek kesimdeki köy yollunda 5 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırdı.

IHA14 Mayıs 2022 Cumartesi 10:52 - Güncelleme:
ABONE OL

Ülkenin birçok yerinde hava sıcaklığı normalin üstünde seyrederken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kıştan kalma günler yaşanıyor.

Yüksekova ile Şemdinli arasındaki yüksek kesimlerindeki köy yolunda kış aylarında yağan yoğun kar ve Mayıs ayına rağmen yüksekliği iş makinesinin boyunu buluyor.

Yolun açılması için Karayolları Yüksekova 117. Şubesine bağlı ekipleri çalışma başlatarak, 5 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

Açılan yollarda oluşan 5 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırttı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.