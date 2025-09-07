İSTANBUL 27°C / 19°C
  • Hakkari'de orman yangını... Alevler kontrol altına alındı
Güncel

Hakkari'de orman yangını... Alevler kontrol altına alındı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

AA7 Eylül 2025 Pazar 23:42 - Güncelleme:
Hakkari'de orman yangını... Alevler kontrol altına alındı
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Öveç köyünde akşam saatlerinde meşelik alanda orman yangınının başladığını belirtti.

Yangının ilgili tüm birimlerin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisini paylaşan Çelik, şunları kaydetti:

"Söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Oluşan dumandan vadi içindeki evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın etkilenme ihtimaline karşı yerleşim yeri sakinleri kamu misafirhanelerine ve akrabalarının yanlarına yönlendirilmiş, geceyi güvenli şekilde geçirmeleri sağlanmıştır. Yerleşim yerlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, güvenlik korucularımız ve iş makineleri bölgede görevlendirilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde görevlerine devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangına fedakarca müdahale eden köylülerimize ve görev yapan tüm kamu personelimize teşekkür ediyorum."

