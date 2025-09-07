İSTANBUL 27°C / 19°C
Güncel

Hakkari'de orman yangını... Alevlerle müdahale sürüyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

AA7 Eylül 2025 Pazar 23:42
Hakkari'de orman yangını... Alevlerle müdahale sürüyor
Öveç köyü Kayalar mezrası kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Özel İdare, itfaiye ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi.

Ekipler, köylülerin de yardımıyla yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam Yunus Emre Akpınar da bölgeye giderek incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için 21 hanede gerekli önlemlerin alındığı, 25 jandarma personelinin karbonmonoksit zehirlenmesine karşı tedbir amaçlı görevlendirildiği belirtildi.

