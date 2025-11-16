İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2025 Pazar / 26 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Hakkari'de pikap Zap Suyu'na düştü: 2 can kaybı

Hakkari'de yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düşen pikapta yaralanan 4 kişiden durumu ağır olan 2'si hayatını kaybetti.

AA16 Kasım 2025 Pazar 19:23 - Güncelleme:
Hakkari'de pikap Zap Suyu'na düştü: 2 can kaybı
ABONE OL

Kent girişindeki Sere Solan mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Suya indirilen botla araca ulaşan ekipler, AFAD gönüllüsü rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç'un da desteğiyle arka camı kırarak araçtaki 2 kişiyi yaralı kurtardı.

Botla kıyıya getirilerek vatandaşların yardımıyla ambulanslara taşınan 2 yaralı, Hakkari Devlet Hastanesine götürüldü.

Daha sonra vinç yardımıyla suyun kenarına alınan pikaptan çıkarılan Macit ve Sıtkı Dayan da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracın düştüğünü görerek içindekilere yardım etmek için suya giren ve mahsur kalan bir kişi ise ekiplerce sudan çıkarıldı.

Durumları ağır olan Macit ve Sıtkı Dayan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan birinin durumunun iyi olduğu, diğerinin da Van'a sevk edileceği öğrenildi.

Vinçle yolun kenarına çıkarılan pikap, çekiciye konuldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Feci kazalar kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.