İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2024 Cumartesi / 11 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı düzenekleri ve mühimmat ele geçirildi
Güncel

Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı düzenekleri ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı düzenekleri ve mühimmat ele geçirildi.

AA13 Eylül 2024 Cuma 23:37 - Güncelleme:
Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı düzenekleri ve mühimmat ele geçirildi
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele harekatı kapsamında 11 Eylül'de "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu (2024-256) Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada toprağa gömülü 2 AK-47 kaleşnikof, bu silaha ait 5 şarjör, 2 RPG-7 roketatar silahı, el bombası, 7 kola kutusunda hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 RPG-7 antitank mühimmatı, 7 RPG-7 sevk fişeği, 7,62 milimetrelik 150 fişek, sırt çantası, 6 kütüklük, 2 palaska ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.