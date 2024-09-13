Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı düzenekleri ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele harekatı kapsamında 11 Eylül'de "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu (2024-256) Operasyonu" düzenlendi.

Hakkâri İl J.K.lığınca Terörle Mücadele Harekatı kapsamında Şemdinli ilçesi kırsalında 11.09.2024 günü icra edilen Şehit J.Uzm.Çvş. Sacit Olcay KABAKLIOĞLU (2024-256) operasyonunda T/A faaliyetinde toprağa gömülü şekilde; pic.twitter.com/qyXlRuIDPG — Hakkari İl Jandarma Komutanlığı (@hakkarijandarma) September 13, 2024

Operasyonda yapılan aramada toprağa gömülü 2 AK-47 kaleşnikof, bu silaha ait 5 şarjör, 2 RPG-7 roketatar silahı, el bombası, 7 kola kutusunda hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 RPG-7 antitank mühimmatı, 7 RPG-7 sevk fişeği, 7,62 milimetrelik 150 fişek, sırt çantası, 6 kütüklük, 2 palaska ve yaşam malzemesi ele geçirildi.