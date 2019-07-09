Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun naaşları memleketlerine uğurlandı.