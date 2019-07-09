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Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun naaşları memleketlerine uğurlandı.

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Hakkari'de, PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda şehit olan 2 asker için tören düzenlendi. 
 
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ve Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun, Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.  
 
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi. 
 
Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helitoptere konulan şehitlerin naaşları, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.
 
Buradaki programın ardından şehit Kargın'ın naaşı Muğla'ya, şehit Mertoğlu'nun naaşı da Burdur'a uğurlandı. 
 
Törene Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, bazı siyasi partilerden temsilciler, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

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