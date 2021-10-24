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Hakkari'de, sığınakta PKK cephaneliği ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir sığınakta terör örgütü PKK'ya çok ait çok sayıda silah, el bombası, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

DHA24 Ekim 2021 Pazar 18:24 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 18:24
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesinin kırsal alanında, terör örgütü PKK'lılara ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, bir sığınak tespit edildi. Sığınakta, terör örgütü PKK'ya ait 1 Bixi makineli tüfeği, 69 el bombası, 5 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 mavzer, 637 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 901 Bixi makineli tüfeği mühimmatı, 170 mavzer mühimmatı, 16 el bombası fünyesi, 17 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 13 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 uzaktan kumandalı telsizli düzenek, 2 doçka namlusu, 1 doçka silahı gövdesi, 10 işaret fişeği, 9 adet 5.56 mm. çapında mühimmat, 1 tornavida, 1 gazlı ısıtıcı, 2 hortum, 1 küçük el çantası, 5 branda, 2 battaniye, 1 parka, 1 polar, 7 mekap ayakkabı, 12 büyük boy pil, 2 hilti ucu, 5 met, 1 adet 22 metre uzunluğunda kablo, 1 duy ve 2 kazma ucu ele geçirildi. Bölgedeki operasyolar ise sürüyor.

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