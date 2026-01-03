İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2026 Cumartesi / 15 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hakkari'de soba faciası: 12 kişi hastaneye kaldırıldı
Güncel

Hakkari'de soba faciası: 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA3 Ocak 2026 Cumartesi 11:48 - Güncelleme:
Hakkari'de soba faciası: 12 kişi hastaneye kaldırıldı
ABONE OL

Bağlar köyünün Meşeli mezrasında, gece saatlerinde aynı aileden 12 kişide sobadan sızan gaz nedeniyle baş ve karın ağrısı ile kusma şikayetleri görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi Şefliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kardan kapanan mezra yolu karla mücadele ekiplerinin çabasıyla açıldı.

Ambulanslara alınarak hastaneye kaldırılan 12 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köy Muhtarı Azat Çiftçi, hızlı müdahalelerinden dolayı İlçe Özel İdaresi şefliği ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.