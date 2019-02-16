Hakkari'de terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde icra edilen operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 85 mühimmat ve 4 şarjör ile 12 orta boy pil ele geçirildi.