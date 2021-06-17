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Güncel

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın inleri yerle bir edildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA17 Haziran 2021 Perşembe 21:12 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 21:12
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Geçer Çukurca-Çığılı-Düztaş-1 Operasyonu" başlatıldı.

Dün ilçe kırsalında yapılan aramada kalaşnikof ve bu silaha ait 44 şarjör, tabanca ve 2 tabanca şarjörü, 7,65 milimetrelik 10 fişek, 2 savunma tipi el bombası, 14,5 milimetrelik 253 doçka mühimmatı, farklı çaplarda 327 uçaksavar mühimmatı ve 8 havan mühimmatı bulundu.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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