Teröre darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

8 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.
 
Valilikten yapılan açıklamada, 24-25 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Tuğlu Bölgesi'nde arama tarama faaliyetinin yürütüldüğü belirtildi.
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Aramada, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, dragunov keskin nişancı tüfeği, RPG-7 roketatar,  5 antitank roketatar mühimmatı, 2 roketatar, AT-4 tanksavar füzesi, 8 el bombası, 3 telsiz, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda pil ve kablo, 8 elektrikli fünye, 3 tüp (EYP düzeneği kurulu), 2 akım ölçer ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikat devam ediyor."

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