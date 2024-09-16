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Hakkari'de terör saldırısında yaşamını yitiren 9 köylü mezarları başında anıldı

Hakkari'nin Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 9 kişi, mezarları başında anıldı.

AA16 Eylül 2024 Pazartesi 15:04 - Güncelleme:
Hakkari'de terör saldırısında yaşamını yitiren 9 köylü mezarları başında anıldı
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Terör örgütü PKK mensuplarınca 14 yıl önce düzenlenen saldırıda oğlu, kızı ve 7 yakınını kaybeden Cahit Erol ile bazı akrabaları, köy mezarlığına geldi.

Mezarlıktakiler, burada yakınları için dua etti.

Erol, 14 yıl önce köy minibüsü kent merkezine giderken meydana gelen patlamada 2'si çocuğu, 9 yakınını kaybettiğini söyledi.

Olayın kalleşçe bir saldırı olduğunu belirten Erol, "Saldırıyı yapanları Allah'a havale ediyorum. Allah kabul etmesin. Allah hakkımızı onlardan alsın. Benim acım, derdim büyük. 14 yıldır bizde ne düğün, ne seyran var. Eşim yaşadığı acıdan dolayı mezarlığa bile gelemiyor. Dün akşam da oğlunu rüyasında görmüş. Her sene yakınlarımızı anıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız." dedi.

- OLAY

Geçitli köyünün girişine yakın noktada 16 Eylül 2010'da terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının, minibüsün geçişi sırasında infilak ittirilmesi sonucu Aydın ve Enes Erol, Cane ve Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Zarife Çiftçi, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

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