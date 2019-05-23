26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0966
  • 6,8038
  • 249.595
  • 83.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hakkari'de 'Ters Lale ve Uçkun Festivali' düzenlendi

Festivalde yöresel kıyafet defilesi, en güzel uçkun ve en çok uçkun yeme yarışmaları düzenlendi, protokol üyeleri ile polisler vatandaşlarla halay çekti. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 'Hakkari'nin ramazan geceleri İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi Taksim'i gibi, Ankara'nın Kızılay Meydanı gibi şen, insanlar mutlu, huzur ve güven ortamı var' dedi. İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu da bu tür etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakkari Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün iş birliğiyle kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "3. Ters Lale ve Uçkun Festivali" düzenlendi. 
 
Etkinlik kapsamında Bulvar Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, kortej oluşturarak davul zurna eşliğinde Valilik önüne kadar yürüdü. 
 
Vali İdris Akbıyık, burada gerçekleştirilen festivalin açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi. 
 
Ters lalenin anavatanının Hakkari olduğunu belirten Akbıyık, "Ters lale hüznün, sevginin, aşkın, mütevaziliğin simgesidir. Bu ender çiçeği, endemik türü yaşatmak, geliştirmek, teşvik etmek amacıyla ters lale festivalini düzenliyoruz. Uçkun da Türkiye'nin bazı bölgelerinde olmasına rağmen en çok Hakkari'de yetişiyor. Bu akşam bol bol uçkun yiyeceğiz. Hüznü, aşkı, eğlenceyi hep beraber doya doya yaşayacağız." dedi. 
 
Kentte güzel gelişmelerin olduğunu aktaran Akbıyık, şunları kaydetti:
 
"Hakkari'nin ramazan geceleri İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi Taksim'i gibi, Ankara'nın Kızılay Meydanı gibi şen, insanlar mutlu, huzur ve güven ortamı var. İnşallah bu huzur ve güven halkımızın desteğiyle devam edecek. Kentte her alanda etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bunlar kentimiz için oldukça önemlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."
 
İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu da bu tür etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sağladığını belirtti. 
 
Müzik dinletisi, erbane ve Rengi Hakkari Sanat Topluluğunca halk oyunları gösterisinin sunulduğu festivalde, yöresel kıyafet defilesi, en güzel uçkun ve en çok uçkun yeme yarışmaları düzenlendi. 
 
Uçkun ve yapraklarını üzerine yerleştiren türkücü Aydın Aydın'ın da sahne aldığı ve renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, Vali Akbıyık, diğer protokol üyeleri ve polisler vatandaşlarla Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. 
 
Vatandaşların ilgi gösterdiği festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu. 

ABD metrosunda bayıltan dayak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu

Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu

Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e kutlama mesajı

Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e kutlama mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Atina açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Atina açıklaması

LGS giriş belgeleri yayınlandı

LGS giriş belgeleri yayınlandı

'YSK beni de mağdur etmiştir'

'YSK beni de mağdur etmiştir'

'Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz'

'Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz'

Sıcak gelişme... PKK'nın kritik ismi yakalandı

Sıcak gelişme... PKK'nın kritik ismi yakalandı

'Türkiye Akdeniz'de hiçbir oldu bittiye müsaade etmez'

'Türkiye Akdeniz'de hiçbir oldu bittiye müsaade etmez'
 

POPÜLER HABERLER

Kemal Sunal´ın filmi Rusya´da gerçek oldu

Kemal Sunal´ın filmi Rusya´da gerçek oldu

Genç kız korkuttu! Nefes kesen anlar...

Genç kız korkuttu! Nefes kesen anlar...

Diyarbakır'da bulundu, denizde yaşıyormuş! Bakın ne çıktı?

Diyarbakır'da bulundu, denizde yaşıyormuş! Bakın ne çıktı?

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA